Futuro Messi, i tifosi del Newell’s invadono le strade cittadine [VIDEO] (Di venerdì 28 agosto 2020) Futuro Messi – Continua a tenere banco il Futuro dell’attaccante Leo Messi. L’argentino ha comunicato la decisione di voler lasciare il Barcellona, alla base della scelta problemi dal punto di vista tecnico e dei rapporti. Adesso è partita una vera e propria asta per la Pulce, al momento in pole è il Manchester City ma anche Inter e Psg sono alla finestra. E poi c’è una soluzione romantica: il Newell’s. La trattativa sembra però in salita, principalmente per un aspetto economico. Ma i tifosi non si rassegnano, a Rosario hanno organizzato una sfilata per le strade con il motto: “il tuo sogno, il nostro desiderio. Questa è casa tua”. Il tentativo è destinato a non portare i frutti sperati, il ... Leggi su calcioweb.eu

