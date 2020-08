Ex Ilva: Fim Cisl Taranto, 'assurda riduzone personale tecnico, manutenzioni fondamentali' (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago. (Adnkronos) - "Pensare di gestire lo stabilimento più grande di Europa, attraverso l'idea di ridurre le postazioni tecnologiche, il pronto intervento elettrico e meccanico, sopprimere la figura importantissima del 'rimpiazzo' - prevista contrattualmente – è una concezione assurda di fare impresa. Non possiamo accettare da parte di ArcelorMittal una riduzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie". Ad affermarlo in una nota è il segretario generale Aggiunto della Fim Cisl Taranto Brindisi, Biagio Prisciano. "Per noi - sottolinea - le manutenzioni rimangono fondamentali, in quanto propedeutiche alla realizzazione del Piano Ambientale, alla tenuta degli impianti e alla sicurezza dei lavoratori che vi operano all'interno. È ... Leggi su liberoquotidiano

Ex-Ilva,un esposto contro Arcelor: «Straordinari in presenza di cassa integrazione»

