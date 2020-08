Deputata pugliese positiva a test corona virus Un'altra invece si è sposata (Di venerdì 28 agosto 2020) Elvira Savino, Deputata (gruppo Forza Italia) di Castellana Grotte, è risultata positiva al test corona virus. Lo ha comunicato lei stessa con un messaggio via facebook. è stata alcuni giorni infa Sardegna. Esprime il rammarico di non poter essere accanto al figlio né di poter svolgere in questo periodo l’attività politica. La parlamentare tarantina Rosalba De Giorgi (gruppo misto) si è invece sposata. Cerimonia ieri sera. Nozze con Lanza celebrate nel convento dei frati minori o riformati di Pulsano. L'articolo Deputata pugliese positiva a test corona virus <small ... Leggi su noinotizie

