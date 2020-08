"Con Salvini e Meloni, fosse comuni nelle spiagge". Zingaretti, orrore dal palco: Matteo e Giorgia lo ribaltano (Di venerdì 28 agosto 2020) Secondo Nicola Zingaretti, se a gestire l'emergenza coronavirus ci fossero stati Matteo Salvini e Giorgia Meloni ci sarebbero "le fosse comuni sulle spiagge". Il segretario del Pd ha arringato la folla della Festa dell'Unità di Bologna e il giorno dopo, com'è ovvio, arriva la reazione sdegnata dei due leader del centrodestra tirati in ballo. Il leghista Salvini lo definisce "incapace", prima di bombardare: "Che pena, che squallore, che paura di perdere elezioni e poltrona. Con la Lega al governo si arrestavano scafisti, si controllavano porti e confini, si salvavano vite. Pd o Pds, Partito Degli Sbarchi?”. "Sono rimasta scioccata quando ho letto le parole di ... Leggi su liberoquotidiano

''Ne ho le palle piene di clandestini, spacciatori e delinquenti!''. Sono queste le parole di Matteo Salvini (minuto 6.40 del video a fondo pagina) durante un c ...Non solo sostenitori, simpatizzanti e appartenenti alla coalizione di riferimento. Giovedì al comizio di Matteo Salvini nel centro storico di Fondi c’erano anche dei contestatori. Presenza non certo p ...