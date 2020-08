Coda di curiosi dopo un incidente causa un tamponamento: un morto e tre feriti (Di venerdì 28 agosto 2020) incidente mortale lungo l’autostrada A1, a poche ore di distanza da un altro scontro che ha causato lunghe code in autostrada il 28 agosto. Il primo incidente si è verificato tra Piacenza e Fiorenzuola all’altezza di Cadeo, intorno alle 14 e ha coinvolto un camion che trasportava due escavatori. Il mezzo è rimasto fermo tra la corsia centrale e quella di sorpasso, in direzione Bologna, perdendo parte del carburante. Sul posto i sanitari della Pubblica Assistenza Croce Bianca e l’elisoccorso da Parma e il conducente è stato poi trasportato all’ospedale Guglielmo da Saliceto. I vigili del fuoco di Piacenza sono stati impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.



Sul posto si è formata una lunga fila in direzione Bologna che Milano, dovute in parte a rallentamenti dovuti ... Leggi su caffeinamagazine

repubblica : A1, coda 'per curiosi': un morto e due feriti in un incidente nel Piacentino - simcopter : RT @Ansa_ER: Incidente in coda 'per curiosi', un morto e due feriti. Un mezzo aveva perso il carico nella carreggiata opposta #ANSA https:/… - giornali_it : A1, incidente per coda di curiosi: un morto e due feriti tra Piacenza e Fiorenzuola, coinvolte un'auto e una moto… - Nutizieri : A1, 'coda per curiosi': un morto e due feriti in un incidente nel Piacentino - rep_bologna : A1, coda 'per curiosi': un morto e due feriti in un incidente nel Piacentino [aggiornamento delle 18:03] -