«Cobra Kai» su Netflix è il miglior monumento a «Karate Kid» oltre che la sua nemesi. Recensione (Di venerdì 28 agosto 2020) Dopo essere stato su Youtube (ed esserne stato cancellato), Cobra Kai, la serie che riprende Karate Kid (dalla parte del cattivo) 30 anni dopo, è arrivata su Netflix. Con una seconda stagione praticamente mai vista e una terza a venire. E nella sua semplicità è uno show da vedere assolutamente, perfetto per una maratona del weekend e un tuffo immersivo nella malinconia di una generazione per gli Anni 80. L'impianto è classico e molto ancorato al passato (in dialogo con il presente con numerosi spezzoni dal film originale): sono passati tre decenni da quando Daniel LaRusso, sotto la guida del Maestro Miyagi, ha battuto sul tatami il bullo del dojo Cobra Kai (e della scuola) Johnny Lawrence. Il primo ha fatto carriera, il secondo è come impigliato nel suo passato che ... Leggi su gqitalia

