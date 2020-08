Cervia, focolaio Covid presso discoteca indie: 91 contagiati (Di venerdì 28 agosto 2020) Si confermano i locali notturni le più grandi forme di assembramento che favoriscono la diffusione del coronavirus, come già capitato in maniera non troppo dissimile al Billionaire, locale di proprietà di Flavio Briatore, tra gli imprenditor che maggiormente si era schierato contro le misure restrittive del governo, che ha dapprima limitato la capienza di discoteche e locali notturni, per poi chiuderle completamente fino al 7 settembre. Contagi in discoteca Il teatro del nuovo “mini focolaio” è la discoteca indie a Pinarella Cervia, in provincia di Ravenna dove, inizialmente quasi casualmente, sono stati rilevati i primi positivi al coronavirus, tutti sotto i 20 anni d’età e tutti avevano trascorso la serata di ferragosto presso ... Leggi su giornal

RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento in #EmiliaRomagna: su oltre 10.300 tamponi 171 nuovi positivi, di cui 95 asintomatici… - stebellentani : @IlVal_79 C’è stato un focolaio in una discoteca a cervia, recente, un altro prima a riccione. Evidentemente spiagg… - CinziaBellodi : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento in #EmiliaRomagna: su oltre 10.300 tamponi 171 nuovi positivi, di cui 95 asintomatici. NESSUN… - alistrega : RT @pa72ge: @cris_cersei Io ripeto, sono Basita non mi spiego che qui non ci sia stato neppure un piccolo focolaio. Se non a Cervia presso… - maurizioID : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento in #EmiliaRomagna: su oltre 10.300 tamponi 171 nuovi positivi, di cui 95 asintomatici. NESSUN… -