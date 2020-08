Zapata Juventus, Paratici non molla: possibile contropartita nell’affare (Di giovedì 27 agosto 2020) Zapata Juventus – Continuano a girare le voci sul nuovo bomber in casa bianconera. Dopo aver scaricato Higuain la Juventus si guarda attorno per regalare a Pirlo il rinforzo tanto desiderato nel reparto offensivo. Uno di questi potrebbe essere Duvan Zapata: il centravanti dell’Atalanta ha lasciato tutti di stucco e adesso Paratici medita sull’offensiva. possibile l’inserimento di una contropartita tecnica. Zapata Juventus, Paratici non molla: possibile contropartita nell’affare Secondo le ultime indiscrezioni di Sportmediaset resta difficile la pista che porta a Milik e su Dzeko c’è anche l’Inter, ma il vero obiettivo ... Leggi su juvedipendenza

La Juventus continua a cercare un attaccante. Secondo le ultime indiscrezioni di Sportmediaset resta difficile la pista che porta a Milik e su Dzeko c'è anche l'Inter, ma il vero obiettivo bianconero ...

MERCATO - Barcellona, dopo Messi a rischio anche Suarez: i bookmaker lo vedono alla Juve

I betting analyst di Sisal Matchpoint, in particolare, credono che l’ex Liverpool possa finire alla Juventus, vista l’esigenza di prendere ... di quelli valutati in questi giorni (da Milik a Zapata ...

