WhatsApp, gli smartphone che non supporteranno più la app (Di giovedì 27 agosto 2020) La prossima versione di WhatsApp non sarà compatibile con diversi smartphone iOS e Android ormai datati. Dalle caratteristiche anticipate nella versione Beta (2.20.198.12) di WhatsApp emerge che diversi dispositivi smetteranno presto di supportare l’installazione del popolare servizio di messaggistica. È una circostanza abbastanza consueta, dettata dal bisogno degli sviluppatori di apportare miglioramenti e nuove funzionalità. Tali aggiornamenti richiedono solitamente più risorse, e la compatibilità con gli smartphone più datati risulta quindi compromessa. In genere le informazioni essenziali per verificare che le nuove versioni di WhatsApp funzionino riguardano i sistemi operativi più che il modello di smartphone. ... Leggi su bloglive

