Traffico Roma del 27-08-2020 ore 20:00 (Di giovedì 27 agosto 2020) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Traffico regolare sul Raccordo Anulare su tutte le consolari a Casal Monastero è chiusa via Belmonte in Sabina tra via di Casal Monastero Della Raccordo Anulare verso il centro città a Monteverde per il dissesto del manto stradale resta chiusa via Federico Ozanam tra Piazza Donna Olimpia e via Francesco Catel trasporti metro C fino al 7 dicembre la circolazione dei treni termina in anticipo l’ultima corsa da Pantano alle 20:30 da San Giovanni alle 21 poi la sotterranea chiude ed il collegamento prosegue su due linee di bus navetta per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Ivan Valente una buona serata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde ... Leggi su romadailynews

