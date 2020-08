Romina Power a cena con Albano e Loredana Lecciso: ma che succede? È pronta a… (Di giovedì 27 agosto 2020) Romina Power a cena con Albano e Loredana Lecciso: è davvero possibile? Ebbene sì, e lo racconta il settimanale “Nuovo”. Ma qual è il motivo per cui il cantante di Cellino San Marco ha deciso di trascorrere una serata insieme all’ex moglie e alla sua compagna? C’è solo qualcosa, o meglio qualcuno, che può contare più delle vecchie tensioni del passato o di qualche gelosia. I figli. Così, in occasione di un evento importante per Yari Carrisi, Romina Power, Albano e Loredana Lecciso hanno messo da parte le antiche incomprensioni per riunirsi in una serata in famiglia. Yari era infatti pronto a presentare ufficialmente la sua ... Leggi su velvetgossip

