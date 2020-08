Obbligo di mascherina all'aperto in tutta Parigi (Di giovedì 27 agosto 2020) ANSA, - Parigi, 27 AGO - "Le Bouches-du-Rhône, regione di Marsiglia, ndr, ma anche Parigi sono classificate fra i dipartimenti di circolazione attiva del virus. Questo comporta delle conseguenze. Il ... Leggi su corrieredellosport

Per il trasporto in sicurezza degli studenti in Sardegna servono misure urgenti. E’ questa, in sintesi, l’accorata richiesta che i Consiglieri regionali del Pd, Leu e Progressisti, fanno alla Regione ...Clemente Mastella non ci sta e da sindaco di Benevento ha dato incarico alla polizia municipale di multare, per violazione delle norme anti Covid, il leader della Lega Matteo Salvini. È lo stesso ex m ...