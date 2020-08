Musicultura 2020 su Rai2 il 3 settembre: Enrico Ruggeri confermato conduttore (Di giovedì 27 agosto 2020) Domani venerdì 28 agosto e sabato 29 sarà registrata all’Arena Sferisterio di Macerata la 31esima edizione di Musicultura Festival della Canzone Popolare e d’Autore. L'evento andrà in onda su Rai2 giovedì 3 settembre in seconda serata (e su Rai Radio1, in diretta, domani e sabato). Alla conduzione, per il secondo anno consecutivo (ma l'anno scorso - trasmesso da Rai3 - era affiancato da Natasha Stefanenko), Enrico Ruggeri. Protagonisti del Festival gli otto giovani artisti vincitori del concorso 2020. Si tratta di Fabio Curto, Miele, Blindur, I Miei Migliori Complimenti, H.E.R., Senna, Hanami e La Zero, che si sfideranno a colpi di note d’autore per il titolo di vincitore assoluto della XXXI edizione del Concorso. In palio anche il ... Leggi su blogo

