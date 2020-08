Maurizio Costanzo ospite a “C’è tempo per …” , dopo l’ennesima volta che Barbara Capponi si rivolge a lui in un certo modo le dice: “La pianti …” (Di giovedì 27 agosto 2020) Per il periodo estivo sta andando in onda una trasmissione “C’è tempo per … “ condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini che sta riscuotendo molto successo. Piace sia il modo di condurre dei due conduttori sia i temi trattati e il pubblico, che gradisce molto vederli insieme, li sta premiando con degli ottimi ascolti. Anna Falchi e Beppe Convertini anche se non si conoscevano affatto, appaiono molto affiatati e ben assortiti e spesso lui le fa dei complimenti che la lasciano a bocca aperta e, qualche volta, l’hanno anche messa un po’ in imbarazzo. Anna Falchi e Beppe Convertini alla conduzione di “C’è tempo per … “ Anna Falchi non appariva da un bel po’ in televisione e questo suo ritorno è stato graditissimo e molto ... Leggi su baritalianews

angiuoniluigi : RT @Corriere: Costanzo- De Filippi: galeotto un convegno sulla pirateria e le quarte nozze, storia di 25 anni d’amore - infoitcultura : C’è tempo per… Maurizio Costanzo a Barbara Capponi: “La pianti” - infoitcultura : Maurizio Costanzo a Maria De Filippi: 'Voglio morire nella tua mano' - infoitcultura : Maurizio Costanzo parla di ‘morte’, confessione clamorosa: “L’ho detto a Maria” - infoitcultura : Maurizio Costanzo, estrema dichiarazione d’amore per la De Filippi: “Voglio morire…” -