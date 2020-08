Mattarella ricorda Cesare Pavese: “Le sue opere sono un bene comune” (Di giovedì 27 agosto 2020) ROMA – “Cesare Pavese moriva settant’anni fa lasciando nella cultura italiana il segno del suo prezioso e originale apporto. Scrittore, poeta, critico letterario, traduttore raffinato di autori americani e inglesi, Pavese e’ stato uno degli intellettuali italiani piu’ significativi del Novecento. Fu animatore tra i piu’ importanti e prestigiosi dell’editrice Einaudi. Insieme ad altre personalita’ antifasciste riusci’ a comporre un patrimonio di cultura, di pensiero, di letteratura, da cui il Paese ha tratto energia fin dagli anni della conquista della liberta’ e della democrazia e che poi ha contribuito alla formazione di tanti giovani”. Cosi’ lo ricorda, in una nota, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Leggi su dire

