Mastella lo multa | Salvini replica | “Mi occupo di vita vera e non di paturnie”

Matteo Salvini ha risposto, a Caserta, ad un giornalista che gli ha chiesto di commentare la decisione del sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Quest'ultimo aveva fatto multare il leader della Lega poichè senza mascherina al comizio "Mi occupo di vita vera e non di paturnie". Così il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto, a

