Giffoni50: Paola Cortellesi ricorda Franca Valeri e Mattia Torre (Di giovedì 27 agosto 2020) “Sono grata alle persone che mi hanno fatto ridere, a teatro e nel cinema. Franca Valeri è stata una maestra, un mentore ed è eterna e immortale”. Paola Cortellesi, durante il collegamento streaming con i ragazzi di Giffoni50, ricorda così Franca Valeri, scomparsa circa un mese fa. Ha anche rivolto un pensiero a Mattia Torre, sceneggiatore venuto a mancare un anno fa: “Leggete i suoi testi. Vi faranno crescere. Aveva un modo unico di comunicare”. Paola ha annunciato a Giffoni anche il suo (...) - Musica e Spettacoli / Giffoni Film Festival, Valeri Franca, Paola Cortellesi Leggi su feedproxy.google

agoravoxitalia : #Giffoni50: Paola Cortellesi ricorda Franca Valeri e Mattia Torre - AgoraVox Italia - cinemaniaco_fb : ?????????????? #Giffoni50, Serena Rossi e Paola Cortellesi hanno chiuso il festival - BestMovieItalia : #Giffoni50, Serena Rossi e Paola Cortellesi hanno chiuso il festival - - elidefincato : RT @giffonifilmfest: Buona la prima! ??? Si è conclusa la prima parte di #Giffoni50 con una serata davvero speciale: @nicdedevitiis ha inter… - giffonifilmfest : Buona la prima! ??? Si è conclusa la prima parte di #Giffoni50 con una serata davvero speciale: @nicdedevitiis ha in… -

Ultime Notizie dalla rete : Giffoni50 Paola

Best Movie

Da oggi e fino al 29 agosto 305 giurati della sezione Generator +13 sanno i protagonisti della seconda parte di Giffoni50, insieme a 1200 ragazzi di 32 hub in Italia e 14 all’estero. Dopo due giorni d ...Il 22 agosto, al Giffoni Festival, è stata protagonista l'australiana Katherine Langford, in streaming per un confronto con i ragazzi del Giffoni Film Festival. L’attrice, famosa per la sua interpreta ...