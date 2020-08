Emma Marrone è libera: “Finalmente ho sconfitto la mia malattia!” (Di giovedì 27 agosto 2020) Emma Marrone ha dato finalmente ai fan una notizia che aspettava da tempo dopo anni di lotta contro una malattia spaventosa. Ha combattuto con un tumore alle ovaie e all’utero da quando aveva 24 anni. La notizia le era arrivata senza che se lo aspettasse minimamente: Emma si sentiva soltanto molto stanca in continuazione e, per questo motivo, si era sottoposta … L'articolo Emma Marrone è libera: “Finalmente ho sconfitto la mia malattia!” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

