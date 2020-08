Coronavirus, un vip elude i controlli in Sardegna e parte con la febbre (Di giovedì 27 agosto 2020) Un vip elude i controlli Da qualche settimana la situazione del Coronavirus sta facendo preoccupare gli italiani. Sui social, per esempio, molti partecipanti del programma Uomini e Donne hanno dichiarato di essere risultati positivi. Giulia Latini, Vittoria Deganello e Andrea Melchiorre hanno trascorso le vacanze in Sardegna, la regione al momento più a rischio. L’ex corteggiatore Antonio Moricone ha deciso di mettersi in isolamento volontariamente, dato che è stato in compagnia dei ragazzi menzionati. Purtroppo non tutti agiscono nel modo giusto, anzi alcuni hanno nascosto dei sintomi sospetti pur di tornare a casa. Non a caso su Instagram sta circolando la foto di una ragazza e una sua storia che hanno scatenato delle polemiche. ‘Tachipirina e e bottiglia gelata sulla ... Leggi su kontrokultura

E alla fine arrivò la verità ufficiale: Flavio Briatore ha una malattia che l'ha portato al ricovero, alla quale si è aggiunta la positività al Covid. Lui e i medici sono dovuti arrivare ad ammettere ...

Eliama Michelazzo positiva dopo la Costa Smeralda: "Al Billionaire tutti ammassati, non si respirava"

Anche Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati coinvolta nel caso di Mark Caltagirone, è positiva al coronavirus. Anche lei, come molti vip, dopo la vacanza in Sardegna. "Per sicurezza ho fatto u ...

