«Cobra Kai» su Netflix: uscita, trama e cast della serie sequel di «Karate Kid» (Di giovedì 27 agosto 2020) Se ti è piaciuto Karate Kid da piccolo, non puoi perderti Cobra Kai su Netflix. Vuoi per la reunion nostalgica che si porta dietro, vuoi perché è una buona serie, che ha l'unanimità della critica con il 94% di apprezzamento su Rotten Tomatoes. A meno che tu non sia un amante della fiction televisiva che si documenta su ogni novità, è probabile che tu non sappia che il mitico film degli Anni Ottanta ha una continuazione televisiva, originariamente pubblicata su YouTube, le cui produzioni, però, non hanno avuto abbastanza successo. Al suo recupero a uso collettivo ci pensa ora Netflix e quanto segue è tutto ciò che devi sapere. «Cobra Kai», quando esce su ... Leggi su gqitalia

