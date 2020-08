Calciomercato Inter – Tutto su Vidal – Sensi sarà riscattato – Salta un obiettivo a centrocampo (Di giovedì 27 agosto 2020) Calciomercato Inter che cerca in tutti i modi di mettere a segno colpi senza un esborso di denaro esagerato. Si segue con molta attenzione la pista Vidal, mentre Salta un obiettivo a centrocampo. Tutto su Vidal Arturo Vidal all’Inter potrebbe avere un valore di trattato di pace ufficiale tra la dirigenza e Antonio Conte dopo le frizioni di fine stagione. Il cileno è una richiesta esplicita da parte dell’allenatore ormai da due sessioni di mercato e ora che è stato messo in uscita dal Barcellona di Koeman, l’acquisto potrebbe essere più agevole e ovviamente accontenterebbe il tecnico che oltre a Tonali chiede un giocatore esperto e di temperamento per alzare il livello della ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Inter-#Parma, incontro di #calciomercato in programma - DiMarzio : #Vidal è in uscita dal #Barcellona: l'#Inter ci (ri)prova - DiMarzio : #Inter | Altra riunione con #Conte in sede: le ultime - DaJailsao12 : RT @fcin1908it: Inter, occhi su un gioiello del Palmeiras: Benfica avanti, ma nerazzurri ancora in corsa - - milansette : Tuttosport - Tonali diviso tra Inter e Milan: la trattativa con i nerazzurri è avanzata -