Alba Parietti critica l’amico Flavio Briatore: “Ha sbagliato. Non sono la Santanché, non so nulla della sua prostata” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Flavio è un mio caro amico, ma stavolta ha commesso un errore”. Lo sostiene Alba Parietti, amica di vecchia data di Flavio Briatore, che dalle pagine de La Stampa commenta così la positività (oltre alla prostatite, s’intende) dell’imprenditore e manager del Billionaire al Covid-19. Briatore attualmente si trova al San Raffaele, in un reparto non-Covid ma in isolamento, in condizioni “assolutamente stabili e buone”. “La salute viene prima del business. Questa era un’estate strana, dove bisognava agire con il massimo della prudenza. Peccato che in realtà le reazioni alla pandemia siano state paradossali” è l’opinione della conduttrice. Come sta ... Leggi su ilfattoquotidiano

