Videogiochi – I quattro rivali di Fortnite (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il mondo dei Videogiochi, da quando nel 2017 è uscito Fortnite, è stato inevitabilmente travolto da un fenomeno, diventato poi culturale, che ha cambiato la direzione dell’industria videoludica. Infatti, ancora oggi molti stanno provando ad emulare la formula multiplayer di Fortnite. Durante questa estate sono usciti quattro interessanti giochi multiplayer online, che hanno tutte le … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Videogiochi quattro

Tech Cave

Quando si parla di poker si fa riferimento ad uno dei giochi di carte più popolari ed affascinanti. Lo troviamo nelle vecchie pellicole cinematografiche, ma anche in quelle più recenti. Senza contare ...Logitech M190 si differenzia rispetto al classico M185 per le dimensioni leggermente più generose che lo rendono particolarmente congeniale anche per gli utenti con le mani più grandi. Presenta pulsan ...