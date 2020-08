Vertice Cina-Italia, Wang chiede più cooperazione all’Italia: «Serve un piano di azione triennale» (Di mercoledì 26 agosto 2020) La visita del ministro degli Esteri cinese Wang Yi in Italia, prima tappa del tour europeo, è stata accolta con pragmatismo da parte di Luigi Di Maio, che ha sottolineato come la Cina sia «un attore ineludibile per affrontare qualsiasi scenario internazionale». Ieri Wang ha parlato della necessità di evitare passi indietro, un riferimento ai «venti di Guerra fredda» che soffiano, soprattutto tra Cina e Stati Uniti, mentre fuori dalla Farnesina ha avuto luogo una protesta da parte del dissidente di Hong Kong, Nathan Law. Oggi, l’agenzia cinese Xinhua news ha diffuso nuovi contenuti sul messaggio indirizzato all’Italia da Wang. Cina e Italia stringano legami Alla base ... Leggi su open.online

