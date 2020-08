Una Vita, Bellita non è davvero morta: José rivela la verità a Rosina (Di mercoledì 26 agosto 2020) Bellita di Una Vita non è davvero morta! La cantante di Acacias 38 è viva e la prima a scoprire questa sconvolgente verità è Rosina. Quest’ultima, non appena viene a conoscenza della morte della sua vicina, inizia a indagare. José è appena tornato nel ricco quartiere spagnolo dopo aver trascorso qualche tempo da Cinta. Quando … L'articolo Una Vita, Bellita non è davvero morta: José rivela la verità a Rosina proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Corriere : La lettera di una giovane positiva al Covid: «Sta lottando con tutte le sue forze, e io non posso vederlo, non poss… - matteosalvinimi : Tasse, mutui, scadenze. Un ristoratore di Firenze si toglie la vita per la crisi economica legata al Covid. 44 anni… - AMorelliMilano : Luca si è tolto la vita nel suo ristorante. Temeva di essere travolto dai debiti nel caso di un nuovo #lockdown. Un… - renato_macaluso : RT @leidaa_onlus: #Fake Ha poco più di un anno ed è timido e dolce: merita di trovare al più presto delle persone che lo accolgano nella pr… - PEACHMOONSUN : @ Xiaojun @ taeil cosa aspettate a farvi una foto insieme che la devo mettere come icon e piangerci sopra per il re… -