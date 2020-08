Ufficiale: Salvi dall’Atalanta in prestito alla Pistoiese (Di mercoledì 26 agosto 2020) Matteo Salvi giocherà la prossima stagione in prestito alla Pistoiese, come annuncia il club sul sito Ufficiale: “La US Pistoiese 1921 è lieta di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive di Matteo Salvi, difensore di proprietà dell’Atalanta, che arriva con la formula del prestito secco, con contratto in scadenza il 30 Giugno 2021”. Foto: Facebook L'articolo Ufficiale: Salvi dall’Atalanta in prestito alla Pistoiese proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Traguardo storico per l’Africa: tutti i 47 Paesi del continente sono ufficialmente liberi dalla poliomielite. Lo ha annunciato la Commissione di Certificazione Regionale Africana (ARCC), l’ente incari ...

In Africa la polio è stata sconfitta, lo storico annuncio dell'OMS

Vaccinato oltre il 95 per cento della popolazione. Nel mondo restano ora solo due Paesi dove la malattia non è ancora stata debellata: Pakistan e Afghanistan.

