Ufficiale: Genoa, Nicola non è più l’allenatore (Di mercoledì 26 agosto 2020) La notizia era nell’aria, adesso è anche Ufficiale. Il Genoa ha reso noto che Davide Nicola non è più l’allenatore del Grifone. Questa la nota del club rossoblu: “Il Genoa Cfc comunica che Davide Nicola non è più l’allenatore della prima squadra. Al tecnico e al suo staff vanno i ringraziamenti del presidente Enrico Preziosi per la dedizione e l’impegno che hanno permesso di raggiungere al termine della stagione l’obiettivo indicato.” Nel frattempo il Genoa, dopo l’arrivo di Faggiano, è pronto a chiudere per Maran come vi abbiamo ampiamente riportato negli scorsi giorni. Foto: twitter Genoa L'articolo Ufficiale: Genoa, Nicola ... Leggi su alfredopedulla

