San Raffaele, Briatore positivo dopo ricovero (Di mercoledì 26 agosto 2020) ANSA, - MILANO, 26 AGO - Flavio Briatore è positivo al Covid. "L'IRCCS Ospedale San Raffaele rende noto che il signor Flavio Briatore si è rivolto all'Ospedale per una specifica patologia diversa da ... Leggi su corrieredellosport

espressonline : + ESCLUSIVO ESPRESSO: Trattamento di favore per #Briatore al San Raffaele: niente reparto Covid per lui. Allarme tr… - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - stanzaselvaggia : Quindi nè Briatore nè il San Raffaele smentiscono che Briatore abbia il Covid per tutto il giorno. Lasciano che la… - karm_a_en : RT @Lazzaro1969: Il San Raffaele conferma: Covid per Briatore e prostatite per la Santanché. #Santanche #26Agosto #FlavioBriatore #sanraffa… - Ilconservator : Se Lapo Elkann si cura in Svizzera è un must aristocratico mentre se Briatore si fa ricoverare… -