Salvini a Benevento, Mastella punzecchia Bosco: “Siano multati tutti i trasgressori” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La manifestazione svolta ieri dagli esponenti della Lega, che ha visto protagonista anche il leader del partito, Matteo Salvini, è finita nell’occhio del ciclone. L’ultimo a commentare la mancata osservanza delle norme anti-covid è stato il sindaco Clemente Mastella, che ha esortato il comandante della Polizia Municipale, Fioravante Bosco, a verificare attentamente quanto accaduto e a multare eventuali trasgressori. Di seguito la lettera del primo cittadino inoltrata al capo dei vigili urbani. Ricordiamo che la fascia tricolore nel primo pomeriggio aveva già annunciato un possibile provvedimento all’indirizzo di Salvini per il mancato utilizzo della mascherina (obbligatoria anche all’aperto dalle ore 18 in ... Leggi su anteprima24

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha richiesto al comandante della Polizia municipale, una relazione in merito alla manifestazione politica della Lega – Salvini, a ragione del fatto che non ...Ieri Matteo Salvini durante la sua visita a Benevento si è fatto fotografare con la maglietta della squadra di calcio della città che è neopromossa in serie A. Oggi è arrivata la risposta dei tifosi d ...