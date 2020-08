Referendum, questo sconosciuto. "Ma le ragioni del No ora sono più visibili" (Di mercoledì 26 agosto 2020) A meno di un mese dal Referendum confermativo sul taglio dei parlamentari, sembra che le persone non siano per niente informate sul contenuto della riforma costituzionale per cui sono chiamate alle urne i prossimi 20 e 21 settembre. Tale scenario trapela dai colloqui che HuffPost ha avuto con alcuni tra i maggiori e più ascoltati sondaggisti ed esperti di ricerche sociali del nostro Paese. La domanda che gli è stata posta, senza far riferimento ad alcun dato aggiornato – poiché arriveranno solo la prossima settimana – è la seguente: chi dovrà rispondere al quesito referendario ha idea di quello che sta per fare? Secondo Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, analizzando i rilievi della prima settimana di agosto, “moltissimi non sapevano che oltre che per alcune ... Leggi su huffingtonpost

CarloCalenda : Ma questo referendum peggiora il bicameralismo paritario, non lo elimina ne lo attenua - fleinaudi : Questo è l'articolo del nostro Presidente @avvbenedetto pubblicato oggi #25agosto da @formichenews Al referendum s… - Pierferdinando : La Costituzione è una cosa seria e non può essere abbattuta per compiacere campagne demagogiche.Ho votato No in Par… - docst : RT @HuffPostItalia: Referendum, questo sconosciuto. 'Ma le ragioni del No ora sono più visibili' - Alessio70740392 : RT @HuffPostItalia: Referendum, questo sconosciuto. 'Ma le ragioni del No ora sono più visibili' -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum questo Referendum, questo sconosciuto. "Ma le ragioni del No ora sono più visibili" L'HuffPost Referendum, questo sconosciuto. "Ma le ragioni del No ora sono più visibili"

A meno di un mese dal referendum confermativo sul taglio dei parlamentari, sembra che le persone non siano per niente informate sul contenuto della riforma costituzionale per cui sono chiamate alle ur ...

La discoteca di Zingaretti

Manca ormai meno di un mese al referendum sul taglio del numero dei parlamentari previsto per il 20 e 21 settembre. Il segretario del Pd, quindi, non nasconde che quello del 20 e 21 settembre “sarà an ...

A meno di un mese dal referendum confermativo sul taglio dei parlamentari, sembra che le persone non siano per niente informate sul contenuto della riforma costituzionale per cui sono chiamate alle ur ...Manca ormai meno di un mese al referendum sul taglio del numero dei parlamentari previsto per il 20 e 21 settembre. Il segretario del Pd, quindi, non nasconde che quello del 20 e 21 settembre “sarà an ...