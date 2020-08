“Non è stata Viviana”. Autopsia Gioele, svolta nelle indagini: ecco la ricostruzione dei fatti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il piccolo Gioele, il bambino di 4 anni figlio di Viviana Parisi, la deejay trovata morta lo scorso 8 agosto cinque giorni dopo la sua scomparsa, potrebbe essere morto nell'incidente avvenuto sulla A20 Messina-Palermo. L'Autopsia sui resti del bambino, che si è svolta al Policlinico di Messina, e gli esami effettuati sull'Opel Corsa di Viviana Parisi, fanno riprendere quota alla tesi per cui il bambino non sia morto successivamente, come si pensava, ma sarebbe rimasto ferito mortalmente proprio a causa dell'incidente. Sul cranio di Gioele sono state riscontrate, come apprende l'Adnkronos, delle «micro tracce di sangue» con «infingimento osseo». In altre parole, il bimbo di 4 anni trovato senza vita nei boschi di Caronia (Messina), potrebbe avere auto una emorragia ... Leggi su howtodofor

