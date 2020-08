Milano, scritte fasciste sui muri. Il parroco si turba e sporge denuncia, l’Anpi s’indigna (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Boia chi molla”, “viva il Duce”, “viva i camerati”. scritte fasciste di questo tenore sono comparse sui muri delle case di via Neera e via Savoia, a Milano, quartiere Stadera. Sono stati imbrattati anche i muri dell’oratorio, alcune saracinesche, le fioriere e parte della facciata della chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa, in via Montegani. Immediatamente hanno gridato al “pericolo nero” dando l’allarme e scatenando un putiferio. Delle scritte comuniste con tanto di falce e martello o pugno chiuso non ne parlano. Non se ne accorgono. Le scritte fasciste turbano il parroco “Zona fascista”. Anche queste parole hanno ... Leggi su secoloditalia

