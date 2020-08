Legge elettorale, Zingaretti: "La si può votare in una Camera" (Di mercoledì 26 agosto 2020) AGI - "Se c'è la volontà politica si può fare molto". In un'intervista al "Corriere della Sera" il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti spezza una lancia in favore dell'approvazione della riforma elettorale almeno in un ramo del Parlamento, perche' "quando si parla di democrazia e istituzioni tutti i momenti sono buoni". Tuttavia, dice ancora il leader dem, "per votare Sì e far nascere il governo abbiamo chiesto modifiche circa i regolamenti parlamentari e una nuova Legge elettorale, per scongiurare rischi di distorsioni nella rappresentanza e tutelare adeguatamente i territori, il pluralismo e le minoranze" e "tutta la maggioranza ha sottoscritto questo accordo", pertanto "ora faccio un appello affinché sia ... Leggi su agi

