L'appello del virologo: 'No a trucchi abbassa-febbre, ci vuole responsabilità' (Di mercoledì 26 agosto 2020) Uno dei, immaginiamo tanti, casi di furbetti del Covid l'ha raccontato Daniela Amenta su Globalist raccontando la storia della signora che si raccomandava l'uso della tachipirina per una persona che doveva passare i controlli anti-febbre all'aeroporto. Ma è allarme: "No ai trucchi '... Leggi su globalist

RaiNews : In primo grado #Mladic è stato condannato all'ergastolo per il genocidio di #Srebrenica, l'assedio di #Sarajevo e… - ilriformista : Caro Pd, con questo appello a votare Sì sei fuori strada. Lo sei come lo sei stato in occasione del referendum del… - crocerossa : ?? Torna nella sua sede di #CRIPizzighettone il Presidente Giacomo Moncini guarito dal #Covid19. La toccante testimo… - psikonerd : @RagnacciG Prima dell'inizio del campionato, gli auguri al Lecce. Sappiamo come è andata a finire. Prima ancora, al… - JorgeTrimy : @antoniopolito1 @SimonellaD tra i 183 ci sono per lo più assegnisti e ricercatori, coinvolti per mettere la firmett… -

Ultime Notizie dalla rete : appello del Cotugno, l'appello del direttore Di Mauro per chi vuole fare il tampone Vesuvio Live Cariati, devastato un pannello di informazione cittadina. Appello della sindaca Greco: 'Il confronto resti civile'

Per questo motivo " continua " condanniamo quanti hanno evidentemente dichiarato guerra alla civiltà e al decoro urbano di questa comunità. Allo stesso tempo rinnoviamo l'appello sia ad abbassare i to ...

Ore e ore di ricerche ma alla fine deltaplano caduto a Carpineti alla fine non c’è

Soccorsi mobilitati a Carpineti da domenica sera e fino a ieri. Intervengono l’elicottero e il drone, ma l’esito è negativo CARPINETI. Il mistero del deltaplano fantasma. Dalla serata di domenica sino ...

Per questo motivo " continua " condanniamo quanti hanno evidentemente dichiarato guerra alla civiltà e al decoro urbano di questa comunità. Allo stesso tempo rinnoviamo l'appello sia ad abbassare i to ...Soccorsi mobilitati a Carpineti da domenica sera e fino a ieri. Intervengono l’elicottero e il drone, ma l’esito è negativo CARPINETI. Il mistero del deltaplano fantasma. Dalla serata di domenica sino ...