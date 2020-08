Kena: Bridge of Spirits uscirà inizialmente solo in digitale. La versione fisica è prevista succesivamente (Di mercoledì 26 agosto 2020) Kena: Bridge of Spirits è uno dei giochi annunciati finora per PlayStation 5, ma non sarà disponibile su supporto fisico al momento del lancio. Alla domanda sulla possibilità di una versione fisica, uno sviluppatore di Ember Lab ha spiegato che avrebbe preso in considerazione la distribuzione del gioco su disco "in seguito".La dichiarazione è stata pubblicata su Twitter attraverso l'account ufficiale del gioco. Lo studio con la sua risposta al tweet di un fan ha lasciato praticamente intendere che per adesso sarà disponibile solo in formato digitale.È possibile che i piani cambino prima del lancio, soprattutto considerando che questo gioco ha ricevuto così tanta attenzione sia dai fan che dai media. In passato, Sony ha ... Leggi su eurogamer

