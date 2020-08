Jeep Wrangler 4xe - L'ibrida plug-in debutterà a dicembre - VIDEO (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Jeep Wrangler ibrida plug-in verrà svelata il prossimo dicembre: a rivelarlo via Twitter è la stessa Casa americana, impegnata in una campagna teaser fatta di piccole clip VIDEO che un poco alla volta mostrano piccoli dettagli della Suv elettrificata. La Wrangler alla spina sarà identificabile, oltre che dallo sportello per la ricarica, dal badge 4xe azzurro posizionato in più parti, cofano motore compreso. I filmati ritraggono la variante a quattro porte della fuoristrada: al momento non sappiamo se anche la due porte sia destinata a ricevere il medesimo powertrain. Presto sul mercato. La prima prova dell'esistenza della Wrangler 4xe Phev era stata data al Ces dello scorso gennaio, ma ora c'è la certezza che ... Leggi su quattroruote

quattroruote : #Jeep #Wrangler, la versione ibrida plug-in debutterà a dicembre ----> - ClubAlfaIt : #Chrysler Pacifica e #Jeep Wrangler elette fra le migliori auto per gli amanti dei cani #ChryslerPacifica… - infoitscienza : Jeep Grand Wagoneer e Wrangler 4xe: pubblicati due nuovi video teaser - ClubAlfaIt : #Jeep Grand Wagoneer e Wrangler 4xe: pubblicati due nuovi video teaser #JeepGrandWagoneer #JeepWrangler… - SatiriAuto : La Jeep Wrangler 4xe è così silenziosa, è come se qualcuno abbia alzato il volume della Natura. Coming soon...… -