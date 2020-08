Ilaria Capua: “Seconda ondata si può evitare. Reinfezioni? Succedono, sono un’ombra sui vaccini” (Di mercoledì 26 agosto 2020) La virologa Ilaria Capua: “Seconda ondata si può evitare. Reinfezioni? Succedono e gettano ombra sui vaccini Settembre è alle porte e la paura di una seconda ondata e un nuovo lockdown si fanno sempre più insistenti. I casi di contagio da Sars-Cov-2, con i rientri dalle vacanze, stanno pericolosamente risalendo e numerosi si chiedono se dovremo passare altri mesi chiusi in casa. A queste domande cerca di dare una risposta la virologa Ilaria Capua sulle pagine del Corriere della Sera. “Una seconda ondata può essere evitata, senza lockdown” afferma la professoressa dell’Università della Florida e direttrice dell’One health center of excellence. ... Leggi su tpi

Corriere : La scienziata: «Il virus ora interessa una popolazione più giovane rispetto alla prima ondata, che rappresenta una… - Corriere : Ilaria Capua: «Il coronavirus ha cambiato tutto. Serve un nuovo equilibrio tra uomo e ambiente» - Corriere : I nostri figli dovranno rimettere un po’ a posto la gestione del pianeta, altrimenti con le risorse proprio non ci… - bastaCasta : RT @Corriere: La scienziata: «Il virus ora interessa una popolazione più giovane rispetto alla prima ondata, che rappresenta una nuova font… - antoniusromano : RT @Corriere: La scienziata: «Il virus ora interessa una popolazione più giovane rispetto alla prima ondata, che rappresenta una nuova font… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilaria Capua

Adnkronos

"Quando si parla di 'seconda ondata' si fa riferimento ai ricoveri in terapia intensiva (che allo stato attuale, in Italia, sono molto limitati, ndr). Per evitare questo non occorrono decreti, ma un’a ...A queste domande cerca di dare una risposta la virologa Ilaria Capua sulle pagine del Corriere della Sera. “Una seconda ondata può essere evitata, senza lockdown” afferma la professoressa ...