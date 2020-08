Il potentissimo messaggio della sorella di Jacob Blake: «Non sono triste e non voglio pietà, sono solo arrabbiata» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Le immagini della sparatoria che ha coinvolto Jacob Blake sono sotto gli occhi di tutti. Diversi colpi di pistola in fila, esplosi dalla polizia del Wisconsin contro l’uomo che, all’interno della propria auto, aveva le figlie e che, al momento, si trova ricoverato in gravi condizioni. Probabilmente, perderà l’uso delle gambe. La sorella Jacob Blake, Letetra Widman, ha voluto lanciare un potentissimo messaggio per manifestare le proprie impressioni relativamente a quanto accaduto Kenosha. LEGGI ANCHE > Jacob Blake, l’afroamericano colpito dagli spari della polizia, è paralizzato sorella ... Leggi su giornalettismo

