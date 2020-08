Flavio Briatore positivo al Covid-19, la conferma del San Raffaele (Di mercoledì 26 agosto 2020) Flavio Briatore è realmente positivo al Covid-19. La conferma arriva dall’istituto San Raffaele Milano, laddove il noto imprenditore è ricoverato dalle scorse ore. Il chiarimento è dovuto al diffondersi, per voce dello stesso Briatore, del dato per il quale il ricovero ospedaliero del proprietario del Billionaire fosse dovuto a tutt’altro. Tutto vero. Salvo che, pur se sottoposto a ricovero per problemi di salute diversi rispetto al Covid, è stato ugualmente sottoposto a tampone e risultato positivo per Sars-CoV-2. Briatore positivo al coronavirus dopo ricovero per motivi diversi Il ”caso” dell’imprenditore ricoverato da lunedì ... Leggi su italiasera

