Due volte infetto, «Non sarà né il primo né l'ultimo caso» (Di mercoledì 26 agosto 2020) La notizia che un 33enne di Hong Kong sarebbe stato reinfettato una seconda volta dal virus della Sars-CoV-2, che si è diffusa lunedì scorso grazie a una nota stampa dell'università dell'ex colonia britannica, l'Hkuha già fatto il giro del mondo suscitando reazioni vivaci. Secondo quando riportato dal giornalista Kai Kupferschmidt sulla rivista Science, uno degli autori dell'articolo che descrive il caso, non ancora pubblicato, Kelvin To dell'Hku, avrebbe affermato perentorio che la reinfezione «dimostra che almeno alcuni pazienti non presentano … Continua L'articolo Due volte infetto, «Non sarà né il primo né l'ultimo caso» proviene da il manifesto.

Coronavirus: in Paesi Bassi e Belgio pazienti contagiati due volte

Wisconsin, due morti nei disordini dopo il ferimento di Jacob Blake. Arrestato un diciassettenne

KENOSHA (Wisconsin) - È di due morti e tre feriti il bilancio degli scontri a Kenosha in Wisconsin dopo il ferimento da parte della polizia di un ragazzo afroamericano, Jacob Blake, colpito alle spall ...

Kevin MacPhee attacca: “Un hacker mi ha svuotato il conto mentre stavo giocando”

Il tema della sicurezza delle poker room online è tanto importante quanto delicato. Chiedere per conferma a Kevin MacPhee, protagonista suo malgrado di un evento che, a memoria, non ha precedenti: un ...

