Da Lidl il personale mette la mascherina

WEINFELDEN - Lavorare con o senza mascherina? Sinora nei negozi Lidl il personale poteva scegliere liberamente se indossarla o meno. Ma dal prossimo venerdì 28 agosto si cambia: in tutte e 145 le fili ...Lidl Svizzera introduce l’obbligo della mascherina per i suoi collaboratori in tutte le 145 filiali nonché nei locali dei magazzini e degli uffici. L’obbligo della mascherina vale a partire da venerdì ...