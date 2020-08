“Cosa dovrà ammettere quando tornerà in forma”. Travaglio su Briatore: le condotte vietate dalla legge (Di mercoledì 26 agosto 2020) “quando tornerà in forma, sarebbe buona cosa se ammettesse di aver raccontato un sacco di frottole e suggerisse all'altro cazzaro, quello verde, che incredibilmente gli dà retta, di piantarla di raccontarne”. Così Marco Travaglio nel suo editoriale su Il Fatto Quotidiano ha commentato la situazione di Flavio Briatore, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dopo aver contratto il coronavirus. “Lungi da noi augurare una brutta fine a Briatore, a cui anzi formuliamo i più fervidi auspici di pronta guarigione, come ai 60 e passa sventurati dipendenti del Billionaire”, scrive Travaglio che però non si astiene certo dal criticare pesantemente la condotta dell'imprenditore: “Dopo mesi passati a raccontare la favola del Covid inventato dal ... Leggi su liberoquotidiano

