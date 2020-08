Barcellona: dopo Messi anche Setién invia raccomandata legale (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempi duri in casa Barcellona. dopo la clamorosa notizia targata Messi e il suo allontanamento dai blaugrana, arriva anche la raccomandata legale che Quique Setién e i suoi legali avrebbero trasmesso al club spagnolo. Secondo Mundo Deportivo, attraverso i suoi avvocati, Quique Setién ha inviato un burofax all’FC Barcelona poiché sia ​​lui che il suo staff tecnico, composto da Eder Sarabia, l’allenatore Fran Soto, e l’allenatore dei portieri, Jon Pascua, non sono stati ancora informati del suo licenziamento, annunciato dal club del Barça in un comunicato dopo la riunione del consiglio di amministrazione di lunedì 17 agosto. Setién e il suo “staff” avevano un ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona dopo Il Barcellona e gli eredi del dopo Messi la Repubblica Anche Setien scrive al Barca chiedendo la notifica dell'esonero

Dopo la comunicazione bomba di Leo Messi, un altro burofax è stato recapitato nella sede del Barcellona, anche se decisamente meno prorompente e minaccioso. Ad inviarlo alla dirigenza, secondo Cadena ...

