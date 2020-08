Barbara D’Urso, la “piccante” risposta ad Alberto Matano (Di mercoledì 26 agosto 2020) Barbara D’Urso e la risposta ad Alberto Matano, il quale ha tenuto recentemente un’intervista al Fatto Quotidiano. La conduttrice di Pomeriggio Cinque tornerà a condurre tale programma dal 7 settembre, a partire dalle 17:10, su Canale 5. Alla stessa ora ripartirà anche La Vita in Diretta condotta ancora una volta da Alberto Matano, ma senza la presenza di Lorella Cuccarini. Quest’ultima, prima dell’inizio dell’ultima puntata della scorsa edizione aveva pubblicato una lettera al veleno contro il collega. Matano, in merito, ha risposto: “Io avrei mandato via la Cuccarini? Questa cosa mi è molto dispiaciuta. La lettera? All’inizio ero incredulo, l’ho riletta, ho fatto dei bei respiri e ho pensato che la ... Leggi su kontrokultura

