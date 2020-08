Ballando con le stelle, Peron positivo al Covid. Milly Carlucci: "Oggi test per tutti" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Effetto Coronavirus anche sulla fortunata trasmissione "Ballando con le stelle" . Il ballerino Samuel Peron è risultato positivo, ma asintomatico, a un primo tampone 'veloce' ieri, effettuato a lui - ... Leggi su quotidiano

stanzaselvaggia : Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risu… - repubblica : 'Ballando con le stelle', Samuel Peron positivo: sospese le prove - jungkooscooky : QUANDO YOONGI STAVA BALLANDO E POI SI È SEDUTO A TERRA CON LE GAMBE INCROCIATE PIANTINO ISTERICO PER LA TROPPA CUTENESS COME SI FA A VIVERE - CinqueNews : Ballando con le stelle, il messaggio di Milly Carlucci dopo la sospensione delle prove a causa della positività di… - cottytorino : Concorrente positivo al Covid, “Ballando con le stelle” sospeso per 48 ore -