Ballando con le Stelle a rischio | Due ballerini positivi al Covid-19 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il programma doveva iniziare in primavera, ma per ovvi motivi la registrazione e di conseguenza la messa in onda è slittata a Settembre. Dopo il lockdown e la pausa estiva, il programma sembrava pronto per ripartire, sono anche state svelate le coppie che da qualche settimana si stanno allenando per contendersi la vittoria. Nonostante la rassicurazione recente della conduttrice Milly Carlucci nel profilo ufficiale del programma per quanto riguarda le procedure anti Covid-19, queste sembrano non essere state abbastanza tempestive. Infatti due ballerini sono stati trovati positivi al Coronavirus e ora Ballando con le Stelle sembrerebbe essere a rischio. Ballando con le Stelle a rischio Le registrazioni iniziate il 24 Agosto, sono ... Leggi su giornal

stanzaselvaggia : Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risu… - repubblica : 'Ballando con le stelle', Samuel Peron positivo: sospese le prove - Affaritaliani : Covid a Ballando con le Stelle: Peron positivo, Carlucci: 'Prove sospese' - Adnkronos : #Ballandoconlestelle, '#Peron positivo a tampone veloce, stop di 48 ore alle prove' - andreavent3 : RT @HuffPostItalia: Positivo al Covid il ballerino Samuel Peron: paura a 'Ballando con le stelle' -