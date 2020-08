Scuola, 'lavoratori fragili': non basta essere over 55, ora serve una patologia certificata (Di martedì 25 agosto 2020) L'inizio del nuovo anno scolastico 2020/21, come annunciato più volte dalla stessa ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, rimane fissato al 14 settembre, con la possibilità per le singoli regioni di ... Leggi su tgcom24.mediaset

L’inizio del nuovo anno scolastico 2020/21, come annunciato più volte dalla stessa ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, rimane fissato al 14 settembre (con la possibilità per le singoli regioni di ...

Uil Puglia, organico aggiuntivo Covid bluff: due docenti e cinque collaboratori per ciascun istituto

“Ricominciare così è un azzardo. Come temevamo, le risorse sono poche e il tempo per adeguarsi alle misure di sicurezza risicato: gli uffici territoriali e le scuole stanno facendo i salti mortali, ma ...

