Scade l'ultimatum di Musumeci "Dal giudice contro il Viminale" (Di martedì 25 agosto 2020) Valentina Dardari Il governatore ha sottolineato “l’arroganza del governo che ha mostrato i muscoli”. Roma non ha contattato la Regione Il tempo è finito e Nello Musumeci, governatore della Regione Sicilia, a questo punto è pronto a ricorrere ai giudici. Anche perché, l’ultimatum è scaduto a mezzanotte e, come asserito dal presidente, "a questo provvedimento non si è arrivati senza parlare prima più volte con il Viminale. Non sono così sprovveduto. Ma la tensione in Sicilia sta crescendo. Alla Scadenza delle 48 ore gli hotspot non sono stati liberati dalle forze dell'ordine...”. "Governo arrogante" Musumeci ha detto di capire che vi possono essere dei problemi organizzativi e di logistici, dato che i migranti da ... Leggi su ilgiornale

"Il mio non era un ultimatum. Un'ordinanza, per avere effetto, ha bisogno di una decorrenza e di una scadenza. Abbiamo dato 48 ore di tempo per potere liberare quei luoghi squallidi e potere consegnar ...

