Ostia, parapiglia in spiaggia: 3 rom tentano di portare via due bambine, ma i genitori se ne accorgono (Di martedì 25 agosto 2020) E’ allucinante quanto racconta Emanuel, padre di una bimba di 10 anni. Ieri pomeriggio intorno alle ore 16:00 si trovava al mare a Ostia, nello stabilimento Village insieme a una coppia di amici italiani proventi dalla Germania dove vivono per lavoro. La ragazzina era in acqua con la figlia dei due amici, una bimba di 9 anni: le due amichette stavano giocando “a bordo” di un fenicottero di gomma quando si sono avvicinate 3 donne che hanno accerchiato le bambine, hanno afferrato il fenicottero e lo hanno trascinato verso la spiaggia libera dove in precedenza c’era lo stabilimento Faber. Le bimbe, spaventate, hanno iniziato a urlare. Le tre donne, di chiara etnia rom, cercavano di tranquillizzare le ragazzine sostenendo di volerle portare vicino agli scogli perché si sarebbero divertite ... Leggi su ilcorrieredellacitta

