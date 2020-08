Messi rompe con il Barcellona: comunicata al club la decisione di andare via (Di martedì 25 agosto 2020) Barcellona, Messi vuole andare via Dopo 20 anni le strade di Lionel Messi e del Barcellona stanno per separarsi. Secondo l’emittente argentina Tyc Sports, il campione blaugrana avrebbe comunicato via fax al club la sua volontà di cambiare club nel corso di questa sessione di mercato e potrebbe ancora avvalersi della clausola che gli consente di risolvere il contratto alla fine di ogni stagione. “Il come della partenza di Messi apre una grande domanda – ha scritto la testata Tyc Sports -. L’attuale contratto è stato firmato nel 2017 e prevede una clausola di opzione di uscita unilaterale prima dell’inizio della stagione 2020/2021. Quello che ha comunicato pochi istanti fa, quindi, è che la sua intenzione ... Leggi su tpi

